Rete ospedaliera via libera della commissione Salute dell' Ars alla proposta del governo | ora serve l' ok del ministero
La commissione Salute dell’Assemblea regionale siciliana ha espresso parere favorevole alla bozza della nuova Rete ospedaliera predisposta dalla Regione. Ad annunciarlo soddisfatto il presidente della Regione, Renato Schifani.Dossier Nuovi posti letto, tagli e rivoluzione dei reparti: vi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: rete - ospedaliera
La nuova rete ospedaliera della Sicilia con 367 posti letto in meno
Sanità pubblica, la Cgil denuncia: "Rete ospedaliera mai concordata con i sindacati"
Nuova rete ospedaliera in Sicilia e tagli ai posti letto: la situazione a Catania
Giù le mani dagli ospedali di Noto e Augusta Domani, in Commissione Sanità all'ARS, porterò con determinazione le istanze dei nostri territori, troppo penalizzati dalla nuova proposta di rete ospedaliera approvata in giunta. ? Noto e Augusta non possono - facebook.com Vai su Facebook
L’incontro di stamattina al @MinisteroSalute ha confermato l’attenzione del governo nazionale verso la nuova Rete ospedaliera siciliana e verso le misure intraprese dal mio governo per ridurre le liste d’attesa. #Sicilia #RegioneSiciliana @Regione_Sicilia - X Vai su X
Ars, via libera in commissione alla rete ospedaliera; Nuova rete ospedaliera, via libera della Commissione. Schifani: “Passo fondamentale per la Sicilia”; Sanità, via libera dalla Commissione Ars al piano della nuova rete ospedaliera.
Rete ospedaliera, dalla Commissione Ars via libera alla proposta del governo - La Commissione Salute dell’Assemblea regionale siciliana ha espresso parere favorevole alla bozza della nuova Rete ospedaliera predisposta dalla Regione. Lo riporta siracusaoggi.it
Rete ospedaliera, Schifani: “Da Commissione Ars via libera alla proposta del governo” - La Commissione Salute dell’Assemblea regionale siciliana ha espresso parere favorevole alla bozza della nuova Rete ospedaliera predisposta dalla Regione. Da msn.com