Rete ospedaliera via libera della commissione Salute dell' Ars alla proposta del governo | ora serve l' ok del ministero

Palermotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La commissione Salute dell’Assemblea regionale siciliana ha espresso parere favorevole alla bozza della nuova Rete ospedaliera predisposta dalla Regione. Ad annunciarlo soddisfatto il presidente della Regione, Renato Schifani.Dossier Nuovi posti letto, tagli e rivoluzione dei reparti: vi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rete - ospedaliera

La nuova rete ospedaliera della Sicilia con 367 posti letto in meno

Sanità pubblica, la Cgil denuncia: "Rete ospedaliera mai concordata con i sindacati"

Nuova rete ospedaliera in Sicilia e tagli ai posti letto: la situazione a Catania

Ars, via libera in commissione alla rete ospedaliera; Nuova rete ospedaliera, via libera della Commissione. Schifani: “Passo fondamentale per la Sicilia”; Sanità, via libera dalla Commissione Ars al piano della nuova rete ospedaliera.

rete ospedaliera via liberaRete ospedaliera, dalla Commissione Ars via libera alla proposta del governo - La Commissione Salute dell’Assemblea regionale siciliana ha espresso parere favorevole alla bozza della nuova Rete ospedaliera predisposta dalla Regione. Lo riporta siracusaoggi.it

rete ospedaliera via liberaRete ospedaliera, Schifani: “Da Commissione Ars via libera alla proposta del governo” - La Commissione Salute dell’Assemblea regionale siciliana ha espresso parere favorevole alla bozza della nuova Rete ospedaliera predisposta dalla Regione. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rete Ospedaliera Via Libera