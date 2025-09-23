Rete ospedaliera ok dalla Commissione Ars per migliorare i servizi | Più qualità e meno liste d’attesa
La commissione Salute dell’Assemblea regionale siciliana ha dato parere favorevole alla nuova rete ospedaliera predisposta dalla Regione. A esprimere soddisfazione è stato il presidente della Regione, Renato Schifani, che ha parlato di un passaggio decisivo verso una riorganizzazione più moderna. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: rete - ospedaliera
La nuova rete ospedaliera della Sicilia con 367 posti letto in meno
Sanità pubblica, la Cgil denuncia: "Rete ospedaliera mai concordata con i sindacati"
Nuova rete ospedaliera in Sicilia e tagli ai posti letto: la situazione a Catania
Giù le mani dagli ospedali di Noto e Augusta Domani, in Commissione Sanità all'ARS, porterò con determinazione le istanze dei nostri territori, troppo penalizzati dalla nuova proposta di rete ospedaliera approvata in giunta. ? Noto e Augusta non possono - facebook.com Vai su Facebook
L’incontro di stamattina al @MinisteroSalute ha confermato l’attenzione del governo nazionale verso la nuova Rete ospedaliera siciliana e verso le misure intraprese dal mio governo per ridurre le liste d’attesa. #Sicilia #RegioneSiciliana @Regione_Sicilia - X Vai su X
Rete ospedaliera, ok in Commissione Sanità: documento al voto finale; Sanità, ok a nuova Rete ospedaliera. Schifani: «Un lavoro condiviso per una sanità più equa; Sanità in Sicilia, da giunta ok a nuova Rete ospedaliera.
Sanità, ok della Commissione Salute alla nuova rete ospedaliera - PALERMO – Via libera da parte della commissione Salute dell’Assemblea regionale siciliana al piano di revisione della rete ospedaliera nell’Isola. Si legge su livesicilia.it
Rete ospedaliera, Schifani: “Da Commissione Ars via libera alla proposta del governo” - La Commissione Salute dell’Assemblea regionale siciliana ha espresso parere favorevole alla bozza della nuova Rete ospedaliera predisposta dalla Regione. Lo riporta siracusanews.it