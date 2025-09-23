Resta in carcere il 35enne che ha travolto e ucciso due 21enni | Sono stato abbagliato da un altro mezzo

Oggi il gip del tribunale di Lecco ha convalidato l'arresto di Krzystof Jan Lewandoski, il 35enne polacco che, positivo alla cannabis, guidava il furgone che sabato sera ha investito e ucciso Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le due 21enni di Paderno d'Adda (Lecco). 🔗 Leggi su Fanpage.it

