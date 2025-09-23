Respinta istanza per la libertà condizionale Chico Forti resta in carcere

Il Tribunale di sorveglianza di Verona ha respinto la richiesta di libertà condizionale presentata da Chico Forti, 66 anni, ex imprenditore trentino trasferito in Italia dopo la condanna all’ergastolo pronunciata negli Stati Uniti nel 2000 per l’omicidio dell’australiano Dale Pike. Forti, che da 16 mesi si trova nel carcere di Montorio a Verona, continuerà quindi a scontare la pena. «Dopo 27 anni di carcere, ci speravamo», ha commentato lo zio, Gianni Forti, sottolineando come il detenuto «ha avuto una condotta irreprensibile. Secondo la legge italiana avrebbe diritto alla libertà condizionale». 🔗 Leggi su Lettera43.it

