Resistenza ai carabinieri in stazione Spray al peperoncino per bloccarlo

Ilrestodelcarlino.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica pomeriggio di tensione davanti alla stazione di Ravenna, dove i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato di Ravenna un 30enne di origine marocchina, Chahir Joussef, già noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti e senza fissa dimora. L’uomo, secondo la ricostruzione degli investigatori, viaggiava a bordo di un treno dove avrebbe sottratto con l’inganno il cellulare di un ragazzo, chiedendogli di mostrarglielo con una scusa per poi trattenerlo. Il capotreno, accortosi dell’accaduto, ha chiesto l’intervento dei militari che hanno atteso l’arrivo del convoglio a Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

resistenza ai carabinieri in stazione spray al peperoncino per bloccarlo

© Ilrestodelcarlino.it - Resistenza ai carabinieri in stazione. Spray al peperoncino per bloccarlo

In questa notizia si parla di: resistenza - carabinieri

Scandicci, rissa in piazza della Resistenza: otto daspo urbani notificati dai carabinieri

Piglio. Aggredisce la compagna, la nonna ed anche i Carabinieri. 27enne arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Oppone resistenza al controllo dei Carabinieri, documento e permesso di soggiorno falsi: arrestato 27enne

Resistenza ai carabinieri in stazione. Spray al peperoncino per bloccarlo; Strattona e spintona i Carabinieri durante un controllo: bloccato con lo spray al peperoncino; Follia dopo la lite nei pressi del bar, ubriaco si sdraia in mezzo alla strada: i Carabinieri usano lo spray al peperoncino.

resistenza carabinieri stazione sprayLo fermano per un controllo, si scaglia contro i carabinieri: giovane in manette per resistenza e lesioni - La Maddalena Nella notte del 17 settembre 2025, a La Maddalena, i carabinieri della locale stazione, con il supporto dei colleghi della stazione di Arzachena, hanno tratto in arresto un 22enne del pos ... lanuovasardegna.it scrive

Milano, guerriglia in stazione Centrale nel giorno del corteo per Gaza: cariche, arresti e 60 feriti - Tre ore di battaglia, lo scalo ferroviario assediato da gruppi di manifestanti. Scrive milano.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Resistenza Carabinieri Stazione Spray