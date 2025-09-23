Resistenza ai carabinieri in stazione Spray al peperoncino per bloccarlo
Domenica pomeriggio di tensione davanti alla stazione di Ravenna, dove i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato di Ravenna un 30enne di origine marocchina, Chahir Joussef, già noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti e senza fissa dimora. L’uomo, secondo la ricostruzione degli investigatori, viaggiava a bordo di un treno dove avrebbe sottratto con l’inganno il cellulare di un ragazzo, chiedendogli di mostrarglielo con una scusa per poi trattenerlo. Il capotreno, accortosi dell’accaduto, ha chiesto l’intervento dei militari che hanno atteso l’arrivo del convoglio a Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: resistenza - carabinieri
