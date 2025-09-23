rescaldina dal bosco della droga spunta un passaporto di una minore

Rescaldina (Milano), 22 settembre 2025 – Torna l’impegno dei cittadini per il Bosco del Rugareto, il cuore verde di Rescaldina tristemente famoso per lo spaccio, grazie al progetto di cittadinanza attiva Adotta un Sentiero, promosso dal gruppo informale Amici del Rugareto in collaborazione con il Comune. I colpi a raffica nel bosco. Identificati i responsabili. Uno in cella, l’altro svanito I volontari hanno dato vita a una domenica intensa, concentrandosi su via Gerenzano, e il bilancio del loro lavoro è impressionante: quattro sacchi di bottiglie di vetro, due di lattine di alluminio, oltre a rifiuti ingombranti come cartongesso, stipiti di porte, arredamento domestico, stoviglie, valige e giocattoli per bambini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

