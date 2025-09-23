Replica La forza di una donna 2 in streaming puntata del 23 settembre | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – martedì 23 settembre – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Nella puntata odierna Hatice chiede a Sirin chiarimenti riguardo ai vestiti costosi e ai soldi trovati da Enver, e la ragazza rivela alla madre di avere un nuovo fidanzato che le acquista abiti e le regala denaro. Sarp è determinato a vedere Bahar a tutti i costi, ma una volta giunto in ospedale deve affrontare Ceyda. Gli uomini di Nazir si stanno avvicinando sempre di più alla casa dove vivono Sarp e Piril. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

