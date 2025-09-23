Renzi | Chi ha assaltato la stazione di Milano è un teppista

ROMA – “Chi ha assaltato la stazione di Milano e chi ha seminato paura e distruzione in Italia non è un manifestante: è un teppista. E distrugge i buoni propositi di tanti scesi in piazza pacificamente per passione civile. E quella minoranza della sinistra che giustifica questa gente fa il più grande regalo al Governo”. Lo scrive sui suoi canali social il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. I bambini di Gaza – aggiunge – non si aiutano seminando il panico tra i pendolari milanesi e tra i lavoratori bloccati nel traffico, ma con le proposte politiche come quelle della Lega Araba e di Blair. Solidarietà alle forze dell’ordine e ai cittadini colpiti dalle violenze”, conclude Renzi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Renzi: “Chi ha assaltato la stazione di Milano è un teppista”

In questa notizia si parla di: renzi - assaltato

SEN. RENZI (TELEGRAM) * ASSALTATO ALLA STAZIONE DI MILANO: «CHI DISTRUGGE NON È UN MANIFESTANTE, MA UN TEPPISTA» - X Vai su X

Chi ha assaltato la stazione di Milano e chi ha seminato paura e distruzione in Italia non è un manifestante: è un teppista. E distrugge i buoni propositi di tanti scesi in piazza pacificamente per passione civile. E quella minoranza della sinistra che giustifica que - facebook.com Vai su Facebook

Guerriglia e scontri in Centrale, 5 arresti: due ragazzi hanno 17 anni; SEN. RENZI (TELEGRAM) * ASSALTATO ALLA STAZIONE DI MILANO: «CHI DISTRUGGE NON È UN MANIFESTANTE, MA UN TEPPISTA; Stazione Centrale di Milano chiusa, l'assalto dei manifestanti durante lo sciopero per Gaza: «Qui non si respira». Cosa è successo.

Disordini e agenti feriti allo sciopero pro-Pal a Milano: le reazioni di Schlein, Renzi e Conte - Milano, scontri alla Stazione Centrale: manifestazioni pacifiche offuscate dalla violenza minoritaria. Riporta notizie.it

Guerriglia alla manifestazione per Gaza, il mix letale che ha assaltato la stazione: insieme "maranza", anarchici e antagonisti - La manifestazione per Gaza a Milano di lunedì 22 settembre è filata liscia fino all'arrivo alla stazione Centrale. Come scrive msn.com