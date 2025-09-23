Remake americano del ragazzo dai pantaloni rosa

Il successo ottenuto in Italia da "Il ragazzo dai pantaloni rosa" sta spingendo la produzione verso un nuovo traguardo: l'adattamento per il pubblico statunitense. La pellicola, basata sulla storia vera di Andrea Spezzacatena, affronta temi come il bullismo e il cyberbullismo, portando alla luce una vicenda drammatica che ha coinvolto direttamente un giovane vittima di queste forme di violenza. Il lungometraggio narra le vicende di Andrea Spezzacatena, morto suicida nel novembre del 2012 all'età di 15 anni, dopo aver subito ripetuti atti di bullismo. Il remake sarà diretto da Nick Cassavetes.

