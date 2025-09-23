Regole non aggiornate da 20 anni guru e cordoni non tagliati | i rischi del parto in casa
Chi lo sceglie cerca un’esperienza più autentica e meno medicalizzata. Le professioniste che lo praticano sono convinte che i rischi siano quasi azzerati. Mentre la maggior parte dei neonatologi lo sconsiglia perché considerato pericoloso. Il parto in casa è un tema complesso e divisivo, di cui. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
NASpI 2025 per i precari della scuola: tutte le regole aggiornate per ottenere l’indennità di disoccupazione
Disoccupazione NASPI 2025 precari scuola, quali sono i requisiti? Tutte le regole aggiornate. QUESTION TIME con Sciandrone (Uil Scuola Rua) LIVE Venerdì 4 luglio alle 14:30
CONTO TERMICO 2.0 – PUBBLICATE LE REGOLE APPLICATIVE DEL GSE AGGIORNATE A FEBBRAIO 2025 Il GSE ha pubblicato sul proprio portale web, l’aggiornamento delle regole applicative del Conto Termico 2.0. Gli aggiornamenti riguardano aspetti - facebook.com Vai su Facebook
? Mercoledì 17 settembre scopri le regole aggiornate per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 2bis e al #RENTRI Per aziende attive nella #gestionerifiuti #camcomtorino #ambiente #normativa #sostenibilità Maggiori info su https://to.ca - X Vai su X
Riforma Pensioni 2026: tutte le uscite possibili con 20 anni di contributi - Il tema delle pensioni è sempre al centro del dibattito politico e delle preoccupazioni dei lavoratori prossimi al ritiro. pensionipertutti.it scrive
Tax ruling, l’Ocse dopo dieci anni aggiorna le regole sullo scambio spontaneo - Sei mesi per la comunicazione e regole più precise sulla condivisione dei testi integrali quando richiesto da un altro Paese ... Segnala italiaoggi.it