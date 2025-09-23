Regione siciliana Sammartino torna assessore | a lui l' Agricoltura

Con il giuramento all’Ars l’assessore all’Agricoltura e vice presidente della Regione Luca Sammartino è entrato ufficialmente nel pieno delle sue funzioni nel governo regionale siciliano guidato da Renato Schifani. «Ricominciamo dalle priorità del governo Schifani - ha detto l’assessore - portate avanti in maniera straordinaria dal professore Barbagallo, che ringrazio per il lavoro e la. 🔗 Leggi su Feedpress.me

