Regione Schifani sulla nuova rete ospedaliera | Via libera alla proposta del governo

Messinatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva il parere favorevole della Commissione salute dell'Ars sulla nuova rete ospedaliera predisposta dalla Regione. Un'azione diretta anche alla salvaguardia del centro di cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale di Taormina. La notizia è stata accolta con favore da Renato Schifani, presidente. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regione - schifani

Sicilia, basta scandali alla Regione, M5S e PD: “Schifani in Aula o faremo le barricate”

Regione Siciliana, maggioranza al bivio: Micciché media tra Schifani e Mpa

Manovra ter, la Sicilia "centrale" per Schifani ma non è una regione normale

Nuova rete ospedaliera, via libera della Commissione. Schifani: “Passo fondamentale per la Sicilia”; Regione, Schifani sulla nuova rete ospedaliera: Via libera alla proposta del governo; Sanità, via libera dalla Commissione Ars al piano della nuova rete ospedaliera.

regione schifani nuova reteRete ospedaliera, Schifani: “Da Commissione Ars via libera alla proposta del governo” - La Commissione Salute dell’Assemblea regionale siciliana ha espresso parere favorevole alla bozza della nuova Rete ospedaliera predisposta dalla Regione. Si legge su msn.com

regione schifani nuova reteRete ospedaliera, dalla Commissione Ars via libera alla proposta del governo - La Commissione Salute dell’Assemblea regionale siciliana ha espresso parere favorevole alla bozza della nuova Rete ospedaliera predisposta dalla Regione. Secondo siracusaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Regione Schifani Nuova Rete