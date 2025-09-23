Regionali Zaia | Un candidato non leghista sarebbe un problema

Da una parte il centrosinistra invoca il nome del candidato avversario per cominciare il confronto in vista delle elezioni regionali (in programma il 23 e 24 novembre), dall'altra il centrodestra temporeggia. Nel merito, il presidente uscente del Veneto, Luca Zaia, ribadisce di non avere.

Regionali, Zaia: «Un candidato non leghista sarebbe un problema»; Elezioni regionali in Veneto, Luca Zaia: “Se il candidato non è leghista, sarà un problema”. Tutti gli scenari; Elezioni, Zaia: «Ancora nulla di deciso. Candidato leghista darebbe idea di continuità».

