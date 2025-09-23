Regionali in Calabria indagato candidato dell’Udc Per la Dda di Catanzaro ha istruito falsi testimoni per favorire la ‘Ndrangheta
Se c’è un candidato alle regionali calabresi che potrà dire quanto è inutile presentare al proprio partito il casellario giudiziario prima della competizione elettorale, quello è l’avvocato Vincenzo Fulvio Attisani di Girifalco, in provincia di Catanzaro. Seguendo l’ordine alfabetico, pure essendo “indipendente” l’Udc lo ha inserito capolista nella circoscrizione Centro e alle elezioni del 5 e 6 ottobre sosterrà il governatore uscente Roberto Occhiuto. Con lo stesso criterio (l’ordine alfabetico), la Dda di Catanzaro lo ha inserito, invece, al quarto posto nell’avviso di conclusione indagini dell’ operazione “Artemis” contro la cosca Cracolici che detiene “l’indiscussa egemonia ‘ndraghetistica” nel territorio che va da Cortale a Lamezia Terme e Girifalco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: regionali - calabria
