A quattro giorni dall’avvio della più importante tornata elettorale prima delle Politiche, il centrodestra non ha ancora scelto i candidati da schierare in Puglia, Campania e Veneto. Domenica e lunedì si vota nelle Marche. Ed è ormai evidente che aveva ragione chi sosteneva che Giorgia Meloni vuole attendere di vedere se il governatore di Fratelli d’Italia, Francesco Acquaroli, sarà riconfermato per chiudere la partita delle candidature su cui la coalizione si contorce da mesi. Giorgia Meloni con Francesco Acquaroli (Imagoeconomica). Il negoziato sul Veneto per il dopo-Zaia è ancora in corso. Da una parte i leghisti rivendicano la corsa in Veneto, dall’altra gli alleati sarebbero anche disposti a cedere ma non si riesce a chiudere sulle condizioni e sulla contropartita. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Regionali: il rebus del Veneto e i dubbi sul futuro politico di Zaia