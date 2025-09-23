Regionali | il rebus del Veneto e i dubbi sul futuro politico di Zaia
A quattro giorni dall’avvio della più importante tornata elettorale prima delle Politiche, il centrodestra non ha ancora scelto i candidati da schierare in Puglia, Campania e Veneto. Domenica e lunedì si vota nelle Marche. Ed è ormai evidente che aveva ragione chi sosteneva che Giorgia Meloni vuole attendere di vedere se il governatore di Fratelli d’Italia, Francesco Acquaroli, sarà riconfermato per chiudere la partita delle candidature su cui la coalizione si contorce da mesi. Giorgia Meloni con Francesco Acquaroli (Imagoeconomica). Il negoziato sul Veneto per il dopo-Zaia è ancora in corso. Da una parte i leghisti rivendicano la corsa in Veneto, dall’altra gli alleati sarebbero anche disposti a cedere ma non si riesce a chiudere sulle condizioni e sulla contropartita. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: regionali - rebus
Verso le regionali, rebus candidati a sinistra: in Calabria manca il nome. Tridico criptico sui social
Rebus Regionali per Schlein, Calenda scarica Ricci e sostiene Acquaroli
Centrodestra in tilt per le Regionali, la scelta dei candidati è un rebus
Le regionali diventano un test di sistema: nel centrodestra la leadership di Meloni non è in discussione, mentre nel campo progressista si apre il rebus tra Schlein, Conte e l’ipotesi di un volto nuovo come la sindaca di Genova Silvia Salis #skyinsider - facebook.com Vai su Facebook
Rebus Regionali in Veneto: settimana prossima Centrodestra proverà a sciogliere i nodi https://telenuovo.it/2025/09/04/rebus-regionali-in-veneto-settimana-prossima-centrodestra-provera-a-sciogliere-i-nodi… - X Vai su X
Regionali, grana Veneto e dubbi su Campania e Puglia: centrodestra nel caos e ancora senza candidati; Puglia, Decaro si arrocca: l’eurodeputato tiene il punto su Vendola. Rabbia nel Pd, caccia alle alternative; Regionali, le tensioni tra alleati pesano sui ritardi nelle candidature: ecco tutte le incognite.
“Non c'è una soluzione”, le parole di Gasparri non lasciano dubbi sulla crisi del centrodestra: ecco cosa intende - Centrodestra nel caos a due mesi dal voto: Gasparri ammette lo stallo su Campania, Puglia e Veneto, mentre il centrosinistra è già in corsa. Come scrive tag24.it
Elezioni regionali in Veneto, ecco quando si vota: c'è la data, ma manca ancora il candidato - Il governatore della Lega, Luca Zaia, ha fissato la data per le prossime elezioni regionali in Veneto: si voterà domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025. Segnala tag24.it