Regionali FdI lancia la candidatura di Oggiano Gli altri nomi in ballo nel centrodestra

Brindisireport.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttivo cittadino di Fratelli d'Italia propone ufficialmente Massimiliano Oggiano, segretario cittadino, quale candidato al consiglio regionale, in vista delle elezioni in programma il 23 e 24 novembre. Arriva così il crisma dell'ufficialità, su una notizia già consolidata.Era noto da. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regionali - lancia

Regionali in Lombardia, Romeo spariglia le carte: “Candidato per forza di FdI? Mica è detto”. E lancia Giorgetti

Regionali, da Pagani FdI lancia Cirielli: "È l’uomo giusto per la Campania"

Elezioni regionali, Rizzo lancia Bolletta: "Vi presentiamo le nostre Marche libere da tutti i marchi degli “affari” e da partiti ormai privi di morale politica"

Regionali, FdI lancia la candidatura di Oggiano. Gli altri nomi in ballo nel centrodestra; Scopelliti in campo per Sarica, ma lancia la battaglia in largo anticipo a Reggio Calabria; Regionali in Lombardia, Romeo spariglia le carte: “Candidato per forza di FdI? Mica è detto”. E lancia Giorgetti.

regionali fdi lancia candidaturaElezioni Regionali, FdI svela i candidati per Firenze 3: “Puntiamo al collegio più difficile d’Italia” - L'evento di presentazione è avvenuta stamani, 19 settembre, all’interno di una ... Segnala gonews.it

regionali fdi lancia candidaturaVerona, pronti i candidati alle Regionali ma ancora ai box: FdI rilancia il nome di Fontana - Il presidente della Camera si era già chiamato fuori dalla successione a Zaia. Si legge su corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Fdi Lancia Candidatura