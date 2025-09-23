AVELLINO – “Sono disponibile a incontrare chiunque, ma a una condizione: non ascoltare stupidità”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca (foto), a margine di un’iniziativa in provincia di Avellino, ha risposto a chi gli chiedeva della possibilità di un incontro con il candidato della coalizione di centrosinistra Roberto Fico. Il governatore ha ribadito poi la necessità che si individui un programma su cui convergere. “La scelta del candidato a prescindere dai programmi” non funziona, secondo De Luca. “Mi auguro che nei prossimi giorni si definisca un programma serio per continuare le politiche all’avanguardia che la Campania ha messo in campo”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Regionali Campania, De Luca: “Fico? Incontro chiunque ma non ascolto stupidità”