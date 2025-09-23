Regionali Campania De Luca | Fico? Incontro chiunque ma non ascolto stupidità
AVELLINO – “Sono disponibile a incontrare chiunque, ma a una condizione: non ascoltare stupidità”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca (foto), a margine di un’iniziativa in provincia di Avellino, ha risposto a chi gli chiedeva della possibilità di un incontro con il candidato della coalizione di centrosinistra Roberto Fico. Il governatore ha ribadito poi la necessità che si individui un programma su cui convergere. “La scelta del candidato a prescindere dai programmi” non funziona, secondo De Luca. “Mi auguro che nei prossimi giorni si definisca un programma serio per continuare le politiche all’avanguardia che la Campania ha messo in campo”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: regionali - campania
De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»
Regionali Campania, De Luca: Nessuna pregiudiziale, ma dirò quello che penso su candidati e partiti
Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»
Regionali in Campania, De Luca: «Il centrodestra è una coalizione di sfrantummati» - X Vai su X
Regionali in Campania. Il nome del Centro Destra ? Solo dopo l'esito delle elezioni nelle Marche in programma il 29 e 30 Settembre. #centrodestra #elezioniregionali2025 #RegioneCampania #regionali2025 #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/regi - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali. De Luca: Zannini in Forza Italia per la stupidità politica del Pd casertano; Vincenzo De Luca e la tentazione di mettersi in lista alle Regionali in Campania; Regionali in Campania, De Luca: «Il centrodestra è una coalizione di sfrantummati».
Vincenzo De Luca e la tentazione di mettersi in lista alle Regionali in Campania - Certo, di solito chi non è più alla plancia di comando difficilmente torna a fare il semplice consigliere. Da fanpage.it
Regionali Campania, De Luca: “Fico? Incontro chiunque ma non ascolto stupidità” - "Sono disponibile a incontrare chiunque, ma a una condizione: non ascoltare stupidità". Come scrive lopinionista.it