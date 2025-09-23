Referendum sulla fusione fra Lirio e Montalto Pavese | il sì vince con percentuali bulgare

Lirio e Montalto Pavese, 23 settembre 2025 – “Un risultato storico per Montalto e Lirio”: è stato definito così il risultato del referendum con cui domenica è stato chiesto ai cittadini di entrambi i paesi se volessero che Lirio fosse incorporato nel Comune di Montalto. La risposta è stata chiarissima: a Montalto ha detto sì l’84% degli aventi diritto, che sono 870, mentre a Lirio lo ha fatto l’83,9% che sono 185. Guardando ai voti, a Lirio sono stati 10 i no e 52 i sì, mentre a Montalto 49 no e 270 i sì. "Una pagina che resterà nella storia, frutto di un comitato per il sì unito e determinato a guardare oltre gli interessi del presente, con lo sguardo rivolto al futuro” hanato i sostenitori della fusione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

