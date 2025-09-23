Red Bull King d’o Rione | il calcio alla tedesca accende Napoli E Masaniello

A Piazza Mercato le sedici squadre fanno rivivere una tradizione popolare: vince Lavinaio col super portiere Gennaro, mentre Daniele rivendica lo spirito rivoluzionario del suo quartiere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Red Bull King d’o Rione: il calcio "alla tedesca" accende Napoli. E Masaniello...

In questa notizia si parla di: bull - king

A Napoli arriva Red Bull King d’o Rione: Piazza Mercato diventa l’arena del calcio di strada

Red Bull King D’O Rione, a Napoli grande successo per la prima edizione

#Napoli - Da calcio a cultura urbana, a Napoli Red Bull King d'o Rione. Successo prima edizione Piazza Mercato. #Attualità #RedBullKing #Rione #CalcioeCultura #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook

#Napoli - Da calcio a cultura urbana, a Napoli Red Bull King d'o Rione. Successo prima edizione Piazza Mercato. #Attualità #RedBullKing #Rione #CalcioeCultura #NanoTV - X Vai su X

Red Bull King D’O Rione a Napoli grande successo per la prima edizione; A Napoli arriva Red Bull King d’o Rione | Piazza Mercato diventa l’arena del calcio di strada.

Red Bull King D’O Rione, a Napoli grande successo per la prima edizione - Si è conclusa la prima edizione di Red Bull King d’o Rione, andata in scena sabato 20 settembre a Piazza Mercato, nel quartiere Pendino. Segnala 2anews.it

Napoli, successo per la prima edizione di Red Bull King d'O Rione: calcio, tifos e cultura urbana in piazza Mercato - Una piazza iconica, il cuore della città che batte al ritmo del calcio di strada, e una sfida tra quartieri che ha unito sport, appartenenza e spettacolo: così si è chiusa ... leggo.it scrive