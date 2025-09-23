questione Pokémon e il controverso utilizzo del tema musicale in ambito istituzionale. Recentemente, un episodio ha suscitato grande attenzione nel mondo dei fan di Pokémon e non solo, legato all’impiego di uno dei simboli più riconoscibili del franchise: la sua canzone introduttiva in lingua inglese. La vicenda evidenzia come anche un brand storicamente consolidato possa trovarsi al centro di polemiche politiche e sociali. l’incidente e le reazioni della comunità. l’uso del tema musicale da parte del dipartimento di sicurezza degli stati uniti. Il Dipartimento della Homeland Security degli Stati Uniti ha pubblicato sui social media un video in cui viene utilizzata la celebre canzone d’apertura di Pokémon. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Reazione del ex capo legale di Pokémon al video controverso di ash ketchum della homeland security