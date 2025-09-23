Real Betis v Nottingham Forest | formazione statistiche e anteprima
2025-09-23 15:22:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Anteprima per Real Betis v Nottingham Forest. Ange Postecoglou sta godendo l’opportunità di difendere la corona della Europa League che ha vinto con il Tottenham la scorsa stagione quando Nottingham Forest apri la loro campagna a Real Betis domani sera. Spurs ha battuto il Manchester United in finale a maggio, ma Postecoglou è stato licenziato 16 giorni dopo solo per andare in foresta all’inizio di questo mese il compito di condurre gli alberi difficili all’argenteria. Non è partito al meglio delle partenze, prendendo un punto da due partite di campionato e vedendo Forest uscire dalla Coppa EFL nella seconda fase di round alla squadra del campionato Swansea City. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: real - betis
Sky – Inter, incontro con il Real Betis per Asllani
Real Betis-Alaves (venerdì 22 agosto 2025 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Prima gioia per i Verdiblancos?
Celta Vigo-Real Betis (mercoledì 27 agosto 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Partita avvincente a Balaidos?
Uomini felici e dove trovarli: uno di questi è appena ritornato al Real Betis questa volta a titolo definitivo e si è lasciato il Manchester United alle spalle, ecco tutta l’emozione di Antony - facebook.com Vai su Facebook
| : Acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Paco Esteban dal Real Betis Balompié. L’attaccante spagnolo classe 2006 sarà a disposizione della formazione Primavera - X Vai su X
Real Betis vs Nott'm Forest | UEFA Europa League 2025/26; Zero minuti per Douglas Luiz con il Nottingham in tre partite: a quante presenze scatta l'obbligo di riscatto dalla Juventus; FC 25, Incontri Principali Storici [12 giugno 2025].
Pronostico Betis-Nottingham Forest 24 Settembre: è un inedito a Siviglia - Real Betis e Nottingham Forest si affrontano mercoledì 24 settembre alle 21:00 all'Estadio La Cartuja di Siviglia per il debutto in Europa League: analisi, pronostico e quote dettagliate su una sfida ... Da bottadiculo.it
Real Betis v Nottingham Forest: Line-ups, stats and preview - Real Betis versus Nottingham Forest kicks off at 8pm UK time tomorrow night. Scrive 101greatgoals.com