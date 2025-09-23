Re Carlo Meghan Markle e Harry disgustati dal banchetto per Trump | Un tradimento

Re Carlo e Camilla hanno ospitato Donald e Melania Trump a Windsor dal 17 al 18 settembre e il momento clou della loro visita è stato il gala di Stato al Castello. Tutti sono rimasti affascinati dagli abiti più o meno azzeccati e dai gioielli dal valore inestimabile, ma da Harry e Meghan Markle sono arrivate solo critiche e parole molto dure. Chi li conosce ha detto che sono rimasti “disgustati”. Re Carlo, Harry non perdona Trump. Anche in passato i Duchi del Sussex hanno espresso la loro avversione per Donald Trump. Nel precedente mandato, quando venne in visita a Londra, Harry e Meghan si rifiutarono di incontrarlo e durante la campagna elettorale del 2020, che poi perse, la coppia si sbilanciò politicamente contro di lui. 🔗 Leggi su Dilei.it

