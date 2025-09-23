Re Carlo Meghan Markle e Harry disgustati dal banchetto per Trump | Un tradimento
Re Carlo e Camilla hanno ospitato Donald e Melania Trump a Windsor dal 17 al 18 settembre e il momento clou della loro visita è stato il gala di Stato al Castello. Tutti sono rimasti affascinati dagli abiti più o meno azzeccati e dai gioielli dal valore inestimabile, ma da Harry e Meghan Markle sono arrivate solo critiche e parole molto dure. Chi li conosce ha detto che sono rimasti “disgustati”. Re Carlo, Harry non perdona Trump. Anche in passato i Duchi del Sussex hanno espresso la loro avversione per Donald Trump. Nel precedente mandato, quando venne in visita a Londra, Harry e Meghan si rifiutarono di incontrarlo e durante la campagna elettorale del 2020, che poi perse, la coppia si sbilanciò politicamente contro di lui. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: carlo - meghan
Harry e Meghan in crisi finanziaria con il mutuo da 9.5 milioni di dollari e il costo della vita in America. È per questo che il principe vuol far pace con Re Carlo?
Re Carlo organizza il suo funerale, Harry e Meghan Markle inclusi nel piano
Ai suoi funerali, re Carlo vuole il figlio Harry con Meghan Markle e nipotini
"Harry ha adorato tornare in Inghilterra" ha dichiarato il suo portavoce. E c'è chi sostiene che lui e Re Carlo abbiano parlato del divorzio da Meghan. #royalfamily - facebook.com Vai su Facebook
Harry (senza Meghan) a Londra. Omaggio alla tomba di Elisabetta II, non confermato l'incontro con Carlo III - X Vai su X
Re Carlo, Meghan Markle scatena un altro scontro imbarazzante con la Famiglia Reale; Harry domani a Londra (senza Meghan): incontrerà re Carlo? La settimana di impegni e l'ultimo dialogo con il padre; Meghan Markle copia la cognata? La nuova sfumatura di capelli della Duchessa.
“Non riusciva proprio a trattenersi”: Meghan Markle e lo sgarbo nei confronti di re Carlo - Meghan Markle fa un duro affronto durante la visita di Trump e irrita Re Carlo: il post social non passa inosservato. Riporta donnaglamour.it
Il principe Harry e re Carlo potrebbero vedersi «con maggiore frequenza»: il nuovo retroscena - La stampa britannica parla di un avvicinamento tra il principe e suo padre. Da vanityfair.it