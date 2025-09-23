Rbr Simioni ‘firma’ i primi punti | Buona partenza ma è lunghissima
C’è il marchio forte di Alessandro Simioni nell’ottimo inizio della Dole a Milano. In casa dell’ Urania, alla prima di campionato, il centro di Abano Terme è rimasto in campo 27 minuti chiudendo con 16 punti e 6 rimbalzi, tirando con 23 da due e 34 da tre. In più, la difesa attenta su Gamble e sugli aiuti. E la Rinascita comincia con due punti. "Questo è importante – commenta Simioni –. È stata una bella partita in cui all’inizio siamo rimasti punto a punto e poi siamo andati via bene cambiando ritmo. Si è vista la Rimini della gara con la Fortitudo, più che quella con Cividale". Nel segno di una difesa attenta e presente, proprio come nella semifinale con la Effe, citata non a caso da Simioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
