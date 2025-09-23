Raw 22.092025 Fallout from Wrestlepalooza 

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Ford Center di Evansville, Indiana. Lo show inizia con Cody Rhodes che raggiunge il ring. Dice che è pronto a difendere il suo titolo conquistato a Crown Jewel nella scorsa edizione del Premium Live Event e pronto a sfidare Seth Rollins. Ma viene interrotto prontamente da Seth Rollins che dice che da quando ha saputo del match campione contro campione ha fatto un cerchio rosso sulla data del calendario e vuole un grande match dove vinca il migliore. E’ abbastanza bravo a capire le persone, a capire cosa pensino di lui. Il pubblico non sa cosa sia meglio per lui, e non ha diritto a prendere le decisioni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Raw 22.09.2025 Fallout from Wrestlepalooza