Ravichandran Ashwin all’asta ILT20 2025-26 | prezzo base record da 120.000 dollari

La prossima edizione dell’International League T20 (ILT20) parte già con una notizia destinata a far discutere: Ravichandran Ashwin, uno dei giocatori più iconici del cricket indiano moderno, sarà tra i protagonisti dell’asta del torneo 2025-26 con un prezzo base record di 120.000 dollari, il più alto mai stabilito per un giocatore nella competizione. Un’asta storica. L’asta ufficiale è fissata per il 1° ottobre 2025 a Dubai e vedrà la partecipazione di quasi 800 giocatori da tutto il mondo. Tra questi, Ashwin si distingue come l’unico con una base d’asta a sei cifre, segnale del prestigio e del valore che il suo nome continua a rappresentare, anche dopo il ritiro dal cricket internazionale e dalla Indian Premier League (IPL). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

