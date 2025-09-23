Ravichandran Ashwin all’asta ILT20 2025-26 | prezzo base record da 120.000 dollari
La prossima edizione dell’International League T20 (ILT20) parte già con una notizia destinata a far discutere: Ravichandran Ashwin, uno dei giocatori più iconici del cricket indiano moderno, sarà tra i protagonisti dell’asta del torneo 2025-26 con un prezzo base record di 120.000 dollari, il più alto mai stabilito per un giocatore nella competizione. Un’asta storica. L’asta ufficiale è fissata per il 1° ottobre 2025 a Dubai e vedrà la partecipazione di quasi 800 giocatori da tutto il mondo. Tra questi, Ashwin si distingue come l’unico con una base d’asta a sei cifre, segnale del prestigio e del valore che il suo nome continua a rappresentare, anche dopo il ritiro dal cricket internazionale e dalla Indian Premier League (IPL). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: ravichandran - ashwin
Ravichandran Ashwin expresses interest in ILT20, may feature in next season of UAE league - spinner Ravichandran Ashwin has expressed interest in the International League T20 (ILT20) and will most likely register for the auction for the fourth season, as reported by ... Segnala livemint.com
Ravichandran Ashwin Signs Up For UAE ILT20 Auction - Report - rounder and former Indian Premier League star, has officially registered for the International League T20 (ILT20) auction, aiming to play in the UAE T20 ... Riporta outlookindia.com