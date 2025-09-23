Ravezzani sentenzia dopo OpenVAR | Apprezzo in Rocchi l’onestà intellettuale di ammettere gli errori La cultura calcistica si migliora solo se…
Ravezzani sentenzia dopo OpenVAR: tutte le dichiarazioni del giornalista dopo la sfida del Verona contro la Juve. All’indomani di un weekend di Serie A infuocato dalle polemiche arbitrali, arriva un’interessante e costruttiva riflessione da parte del direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani. Attraverso il suo account X, il noto giornalista ha commentato l’atteggiamento del designatore arbitrale Gianluca Rocchi, promuovendone l’approccio trasparente nella gestione degli errori, un tema caldissimo dopo episodi come quelli visti in Verona – Juventus. PAROLE – «Apprezzo in Rocchi l’onestà intellettuale di ammettere gli errori (ce ne saranno sempre, speriamo meno di questo turno). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: ravezzani - sentenzia
Egregio dir. @FabRavezzani per completezza va detto che la giustizia sportiva ha però assolto Nedved, il quale ha patteggiato dinanzi al Gup.Anche se il patteggiamento non è formalmente un’ammissione di colpa,esso è però equiparato a una sentenza di c - X Vai su X
Un bellissimo video di Fabio Ravezzani che spiega come la Procura di Torino abbia indagato sui conti della Juventus senza averne le competenze e i diritti. Una cosa sconcertante che si spiega solo con una cosa, questi Giudici e PM sono malati dimente e fa - facebook.com Vai su Facebook
Ravezzani: «Apprezzo in Rocchi l'onestà intellettuale...».
Ravezzani: "Apprezzo in Rocchi l’onestà intellettuale di ammettere gli errori. Ma la cultura calcistica..." - Anche Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha parlato di Rocchi sul proprio account X. Segnala tuttojuve.com