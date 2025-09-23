Ravezzani sentenzia dopo OpenVAR | Apprezzo in Rocchi l’onestà intellettuale di ammettere gli errori La cultura calcistica si migliora solo se…

Ravezzani sentenzia dopo OpenVAR: tutte le dichiarazioni del giornalista dopo la sfida del Verona contro la Juve. All’indomani di un weekend di Serie A infuocato dalle polemiche arbitrali, arriva un’interessante e costruttiva riflessione da parte del direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani. Attraverso il suo account X, il noto giornalista ha commentato l’atteggiamento del designatore arbitrale Gianluca Rocchi, promuovendone l’approccio trasparente nella gestione degli errori, un tema caldissimo dopo episodi come quelli visti in Verona – Juventus. PAROLE – «Apprezzo in Rocchi l’onestà intellettuale di ammettere gli errori (ce ne saranno sempre, speriamo meno di questo turno). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

