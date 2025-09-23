Rassegna di teatro amatoriale a Bucine
Arezzo, 23 settembre 2025 – Secondo appuntamento per la I Rassegna di Teatro Amatoriale “Fraschetta di Bucine – Risate d’Autunno”. Venerdì 26 settembre 2025, alle ore 21.15, il sipario del Teatro Comunale di Bucine si alzerà su una nuova serata dedicata alla comicità e al teatro popolare. Protagonista sarà il Gruppo Teatrale Sangiovannese, che porterà in scena la commedia brillante in tre atti “Un cappello pieno di bugie”, testo di Antonella Zucchini con la regia di Lorenzo Castelli. La trama ruota intorno alle avventure di Igino Biancalani, rappresentante di cappelli e seduttore impenitente, che si trova a gestire una situazione tutt’altro che semplice. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: rassegna - teatro
Monte Compatri Teatro Festival 2025. “Premio Città Di Montecompatri”. Quindicesima Rassegna dei Castelli Romani di Teatro Amatoriale
Milano, il Teatro della Quattordicesima riapre dopo 10 anni: al via una rassegna curata dal Parenti
La città di Chiavari è pronta a riabbracciare il grande teatro con l'attesissimo ritorno del Dionisio Festival, la rassegna teatrale che ha saputo conquistare il cuore del pubblico e il plauso della critica
Torna il Teatro ad Arcugnano! Da sabato 27 settembre prende il via la rassegna Teatro Autunnale ad Arcugnano: 5 appuntamenti per ritrovarsi, emozionarsi e vivere la magia del teatro insieme! Non perdere neanche uno spettacolo! Segui la pagina F - facebook.com Vai su Facebook
Rassegna di teatro amatoriale a Bucine; Nuova Rassegna di Teatro Popolare a Bucine (AR) - Fraschetta di Bucine - Risate d'Autunno; Rassegna di teatro amatoriale a Bucine.
Rassegna di teatro amatoriale a Bucine - Arezzo, 01 settembre 2025 – La Compagnia Teatrale Amatoriale “La Fraschetta” e la Filodrammatica “L’Antica Fraschetta”, con il contributo e il patrocinio del Comune di Bucine, lanciano un nuovo appunt ... Lo riporta msn.com
La Filodrammatica “L'Antica Fraschetta” torna a Bucine con la commedia “I mariti” - Arezzo, 10 settembre 2025 – Dopo il successo nelle rassegne teatrali estive, la Filodrammatica L'Antica Fraschetta torna sul palcoscenico del Teatro Comunale di Bucine. Segnala msn.com