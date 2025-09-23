rassegna di teatro amatoriale a bucine

Arezzo, 23 settembre 2025 – Secondo appuntamento per la I Rassegna di Teatro Amatoriale “Fraschetta di Bucine – Risate d’Autunno”. Venerdì 26 settembre 2025, alle ore 21.15, il sipario del Teatro Comunale di Bucine si alzerà su una nuova serata dedicata alla comicità e al teatro popolare. Protagonista sarà il Gruppo Teatrale Sangiovannese, che porterà in scena la commedia brillante in tre atti “Un cappello pieno di bugie”, testo di Antonella Zucchini con la regia di Lorenzo Castelli. La trama ruota intorno alle avventure di Igino Biancalani, rappresentante di cappelli e seduttore impenitente, che si trova a gestire una situazione tutt’altro che semplice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

