Rapporto risultato obiettivi mentre la squadra di Conte ritorna in cima in Serie A

Justcalcio.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-09-22 23:37:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Napoli è tornato in cima a Serie A, anche se in modo non convincente dopo che gli uomini di Antonio Conte hanno ottenuto una vittoria per 3-2 su Pisa. I campioni in carica della Serie A hanno mantenuto il loro record del 100 % per tornare alla posizione in cui sono entrati nel quarto round di infissi e hanno ottenuto due punti liberi dalla Juventus, che sono stati detenuti da Verona sabato. Billy Gilmour ha messo il Napoli davanti con uno sforzo deviato a distanza ravvicinata al 39 ° minuto, solo per Pisa per livellare il segno dell’ora quando M’Bala Nazola si è convertito dal punto di penalità dopo che Sam Beukema è stato governato per aver gestito nell’area. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rapporto - risultato

Inghilterra 6-1 Galles – Risultato del rapporto e obiettivi come leonesse Spot in Euro 2025 Knockouts

Chelsea 3-0 Paris Saint-Germain-Rapporto, risultato, obiettivi come blues diventano campioni del mondo

Palermo 0-3 Manchester City-Rapporto, risultato e gol come brezza laterale di Pep Guardiola per la vittoria pre-stagionale

Gli obiettivi dell’Ue sulle emissioni si stanno sfaldando? Report Le Monde; Agenda 2030 Onu, rapporto Istat: Italia indietro su obiettivi di sviluppo sostenibile”; Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, Istat: Italia arranca. Necessario accelerare.

Rapporto ASviS: “Governo superi le contraddizioni rispettando gli impegni globali” - A conferma del ritardo del nostro Paese, i grafici contenuti nel Rapporto ASviS dimostrano che i dieci obiettivi raggiungibili per l’Ue si riducono a cinque per l’Italia. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Rapporto Risultato Obiettivi Mentre