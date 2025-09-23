Rapporto risultato obiettivi mentre la squadra di Conte ritorna in cima in Serie A
2025-09-22 23:37:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Napoli è tornato in cima a Serie A, anche se in modo non convincente dopo che gli uomini di Antonio Conte hanno ottenuto una vittoria per 3-2 su Pisa. I campioni in carica della Serie A hanno mantenuto il loro record del 100 % per tornare alla posizione in cui sono entrati nel quarto round di infissi e hanno ottenuto due punti liberi dalla Juventus, che sono stati detenuti da Verona sabato. Billy Gilmour ha messo il Napoli davanti con uno sforzo deviato a distanza ravvicinata al 39 ° minuto, solo per Pisa per livellare il segno dell’ora quando M’Bala Nazola si è convertito dal punto di penalità dopo che Sam Beukema è stato governato per aver gestito nell’area. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Il debito pubblico dell’Italia in rapporto alla produzione nazionale è risultato leggermente inferiore rispetto a quanto precedentemente riportato sia per il 2023 che per il 2024, secondo i dati diffusi lunedì dall’Istituto nazionale di statistica ISTAT. Il rapporto d - facebook.com Vai su Facebook
È passato un anno dal rapporto Draghi con le raccomandazioni per migliorare l'Europa. In questa occasione è stato presentato il Draghi tracker per vedere quanto il rapporto sia stato implementato. Risultato un po' sconfortante per la verità - X Vai su X
Gli obiettivi dell’Ue sulle emissioni si stanno sfaldando? Report Le Monde; Agenda 2030 Onu, rapporto Istat: Italia indietro su obiettivi di sviluppo sostenibile”; Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, Istat: Italia arranca. Necessario accelerare.
Rapporto ASviS: “Governo superi le contraddizioni rispettando gli impegni globali” - A conferma del ritardo del nostro Paese, i grafici contenuti nel Rapporto ASviS dimostrano che i dieci obiettivi raggiungibili per l’Ue si riducono a cinque per l’Italia. Si legge su ansa.it