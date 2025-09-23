Rapinano e minacciano un uomo | arrestati due irregolari

Trescore Balneario. Minacciano e rapinano un connazionale: per due marocchini irregolari già noti alle forze dell’ordine per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, sono scattate le manette. All’ ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Bergamo hanno dato esecuzione, tra giovedì 18 e venerdì 19 settembre, i carabinieri della Stazione di Trescore Balneario. I due, C.O., 40 ann i, da 24 anni irregolare sul territorio nazionale, ed E.M., 27 anni, anch’egli senza permesso e con diversi precedenti di polizia, sono accusati di rapina aggravata in concorso ai danni di un connazionale, un 45enne regolare in Italia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Rapinano e minacciano un uomo: arrestati due irregolari

