Rapina in tabaccheria | arrestato 34enne Colpo da 8mila euro e una stecca di sigarette
I carabinieri della Stazione di Lusciano, al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno arrestato un 34enne italiano, raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord.L’uomo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Lusciano, rapina armata in tabaccheria: in carcere 34enne - Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Lusciano nei confronti di un 34enne ... Come scrive pupia.tv
RAPINATO TABACCHI: arrestato 34enne casertano - AVERSA – Un uomo di 34 anni, residente nel comune di Lusciano, è stato tratto in arresto ed eseguito in carcere per ordine del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Aversa Napoli Nord. Si legge su casertace.net