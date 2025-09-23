Ranking ATP 23 settembre 2025 | Sinner resta numero 2 Musetti manca il sorpasso su de Minaur
Dopo la conclusione dei tornei ATP 250 di Chengdu ed Hangzhou, è stato rilasciato il ranking ATP: Jannik Sinner resta in seconda posizione, ma resta invariato lo svantaggio dallo spagnolo Carlos Alcaraz, il quale si rimane con 760 punti sull’azzurro, anche se ripartirà virtualmente con un margine di 590 nel prossimo torneo. Lorenzo Musetti, sconfitto nuovamente in finale a Chengdu, proprio come accaduto lo scorso anno, non guadagna e non perde punti, difende ancora la top ten rimanendo stabile al numero 9, ma manca il sorpasso ai danni dell’ australiano Alex de Minaur, che si sarebbe concretizzato in caso di vittoria del torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it
