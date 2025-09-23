Rania di Giordania a New York | look da working girl e un appello importante

C’è anche Rania di Giordania all’Assemblea delle Nazioni Unite che si terrà per una settimana a New York. All’incontro parteciperanno leader di tutto il mondo e rappresentanti di diverse case reali, che giorno dopo giorno prenderanno parte a diverse sessioni plenarie in cui, tra le altre questioni, verrà affrontato il riconoscimento della Palestina. Una delle figure reali che più si è battuta per questa causa è proprio la regina giordana, figlia di due palestinesi. In passato ha più volte chiesto di cessare il fuoco, lamentando il blocco sull’ingresso di aiuti umanitari. Ha spesso parlato di un doppio standard da parte dei paesi occidentali, dove le azioni israeliane ricevono meno condanna rispetto ad altri casi simili e dove le proteste pro-Palestina vengono talvolta etichettate automaticamente come antisemitismo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Rania di Giordania a New York: look da working girl e un appello importante

In questa notizia si parla di: rania - giordania

Rania di Giordania lancia il trend dell’estate, il look da giorno che stupisce

Rania di GIordania e la secondogenita Iman hanno partecipato a un incontro dell'Amman Design Week. La storia e le rare foto insieme su Amica.it

Rania di Giordania: 3 modi di abbinare camicia e gonna a fine estate

MAX MARA PER LA REGINA! Tailleur bianco Max Mara per la regina Rania di Giordania, un nuovo look nel guardaroba reale della nuova collezione: la giacca ‘Esedra’ e il pantalone ‘Ercole’. La regina Rania ha indossato il nuovo tailleur per presiedere a un - facebook.com Vai su Facebook

Il gilet Prada di Rania di Giordania è avanguardia allo stato puro; La principessa Iman di Giordania è incinta: Rania sarà nonna bis; Rania di Giordania dal giallo girasole al tailleur, a New York è la regina dei gala.

Giordania, i look alle nozze del principe Hussein: Rania in nero (e c'è un motivo), Kate Middleton perfetta, Beatrice di York eccessiva - A qualche settimana dall'incoronazione di Re Carlo, i reali di tutto il mondo si sono ritrovati nuovamente insieme per un'altra importante occasione: il 1° giugno il principe ereditario Al Hussein bin ... Segnala quotidianodipuglia.it

Rania di Giordania in blu elettrico: è icona di stile col tailleur asimmetrico - Rania di Giordania vola a New York in occasione della 78ª Assemblea delle Nazioni Unite e lo fa in blu elettrico. Si legge su fanpage.it