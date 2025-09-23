randy macho man savage biopic in arrivo da kenan thompson

Un nuovo progetto cinematografico dedicato alla vita di Randy “Macho Man” Savage è attualmente in fase di sviluppo, con la partecipazione come produttore di Kenan Thompson, noto per il suo ruolo nel programma Saturday Night Live. La pellicola si propone di raccontare la carriera e la personalità di uno dei più iconici lottatori professionisti, che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del wrestling negli anni ’70 e ’80. la biografia di randy “macho man” savage. Randy Savage, il cui vero nome era Randy Mario Poffo, nacque il 10 maggio 1958 ad Atlanta, Georgia. Figlio di Angelo Poffo, wrestler e promotore sportivo, inizialmente intraprese una carriera nel baseball professionistico, giocando nelle leghe minori. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

