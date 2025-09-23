Rally | Roma Capitale entra nel calendario WRC dal 2027 L’annuncio

Dopo mesi di indiscrezioni, è arrivata finalmente l’ufficialità. A partire dal 2027 il calendario del Campionato Mondiale WRC ospiterà il Rally di Roma Capitale. La notizia, che circolava da tempo tra gli addetti ai lavori, è stata resa nota nel pomeriggio di oggi, martedì 23 settembre.   Stando a quanto comunicato, la tappa capitolina sostituirà il Rally di Sardegna che, quindi, vivrà il suo ultimo anno con la stagione 2026. L’accordo prevede almeno quattro edizioni, ragion per cui si correrà tra le strade laziali sicuramente fino al 2030.   L’idea di un appuntamento fisso nella Città Eterna è diventata molto più concreta dal 2021, dopo che Roma è entrata in pianta stabile nel circuito del FIA European Rally Championship. 🔗 Leggi su Oasport.it

