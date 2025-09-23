Raid israeliano nella Striscia di Gaza | almeno 37 morti durante l’offensiva

Almeno 37 persone sono rimaste uccise la scorsa notte nella Striscia di Gaza durante un’operazione militare israeliana. Lo riferisce l’emittente libanese Al Mayadeen. Secondo quanto riportato, l’artiglieria israeliana ha colpito i quartieri orientali e meridionali di Gaza City, provocando 30 vittime. L'attacco si inserisce nell’ambito dell’offensiva di terra lanciata da Israele per prendere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

