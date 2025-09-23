Almeno 37 persone sono rimaste uccise la scorsa notte nella Striscia di Gaza durante un’operazione militare israeliana. Lo riferisce l’emittente libanese Al Mayadeen. Secondo quanto riportato, l’artiglieria israeliana ha colpito i quartieri orientali e meridionali di Gaza City, provocando 30 vittime. L'attacco si inserisce nell’ambito dell’offensiva di terra lanciata da Israele per prendere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Raid israeliano nella Striscia di Gaza: almeno 37 morti durante l’offensiva