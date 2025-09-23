Raid israeliani | ancora morti almeno 37 Gaza soffre ancora
Continuano i raid israeliani nella striscia di Gaza. Oggi almeno 37 i morti. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: raid - israeliani
Protezione civile Gaza, 43 le vittime dei raid israeliani
Media:oltre 50 morti in raid israeliani
Medio Oriente, ancora raid israeliani su Gaza. Almeno 80 i morti
Gaza, 37 morti nei raid israeliani del mattino editorialedomani.it/politica/mondo… - X Vai su X
MEDIO ORIENTE | Raid israeliani nella Striscia di Gaza, almeno 37 morti #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Raid israeliani nella Striscia, almeno 37 morti; Israele - Gaza, le news sulla guerra. Raid israeliani nella Striscia: almeno 37 morti; Gaza: raid israeliani nella Striscia, almeno 37 morti nella notte.
Raid israeliani nella Striscia, almeno 37 morti - Secondo quanto riportato, l'artiglieria israeliana ha colpito i quartieri orientali e meridionali di Gaza City, provocando 30 vittime. Scrive msn.com
Gaza, 37 morti nei raid israeliani del mattino - Mentre a New York va in scena l’assemblea generale dell’Onu dove Macron ha annunciato il riconoscimento dello stato di Palestina, nella Striscia continuano i raid ... Segnala editorialedomani.it