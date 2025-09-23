Rai 1 trionfa con l' omaggio a Pino Daniele

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Pino è. Il viaggio del musicante Rai 1) In tempi in cui si misura il gradimento di una canzone nello spazio di 15 secondi massimo e la durata di una hit non supera le sei settimane, la grande musica italiana continua però ad affascinare. Ottimo risultato sabato in prima serata su Rai 1 per lo speciale Pino è. Il viaggio del musicante dedicato al grande Pino Daniele. Uno dei motivi di questa forza creativa è sicuramente la capacità inclusiva dei generi affrontati durante la sua carriera dall’interprete partenopeo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

