Rai 1 trionfa con l' omaggio a Pino Daniele
Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Pino è. Il viaggio del musicante Rai 1) In tempi in cui si misura il gradimento di una canzone nello spazio di 15 secondi massimo e la durata di una hit non supera le sei settimane, la grande musica italiana continua però ad affascinare. Ottimo risultato sabato in prima serata su Rai 1 per lo speciale Pino è. Il viaggio del musicante dedicato al grande Pino Daniele. Uno dei motivi di questa forza creativa è sicuramente la capacità inclusiva dei generi affrontati durante la sua carriera dall’interprete partenopeo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: trionfa - omaggio
Expo 2025, trionfa a Osaka la Scuola di ballo scaligera con un omaggio a Fellini
Expo 2025, trionfa a Osaka la Scuola di ballo scaligera con un omaggio a Fellini Trionfa all'Expo di Osaka 2025 la Scuola di Ballo scaligera diretta da Frédéric Olivieri. I giovani allievi si sono esibiti durante la cerimonia d’inaugurazione dell’Italy National Day a - facebook.com Vai su Facebook
Expo 2025, trionfa a Osaka la Scuola di ballo scaligera con un omaggio a Fellini - X Vai su X
Ascolti tv ieri (sabato 20 settembre): De Martino accorcia su Scotti, exploit Rai 1 con l’omaggio a Pino Daniele; Pino È – Il Viaggio del Musicante, la Rai celebra Pino Daniele con ospiti da urlo: scaletta, chi canta stasera; Eurovision: la finale. Vince l'Austria con la ballata di JJ. Quinto Lucio Corsi, ultimo Gabry Ponte - Ascolti record.
Stasera su Rai 1 “Ho fatto 13!”, l'omaggio agli amatissimi Festival di Sanremo di Pippo Baudo. Tutti i momenti iconici - I Festival di Pippo Baudo, un lungo speciale del Tg1 interamente dedicato alle tredici edizioni del Festival della Canzone Italiana condotte e ... Lo riporta ilmessaggero.it
Camilleri 100: l’omaggio di Rai 1 a 100 anni dalla nascita dello scrittore - Camilleri 100: l'omaggio di Rai 1 a 100 anni dalla nascita dello scrittore siciliano autore di Montalbano. Lo riporta tpi.it