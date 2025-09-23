Ragazzini portati in caserma e multati per aver giocato a pallone a Murano
Portati in caserma, identificati e multati per aver giocato a pallone in una piazza nell’isola veneziana di Murano. L’episodio risale al 12 settembre scorso e i ragazzi, tra i 12 e 13 anni, sono stati multati perché si divertivano “creando disturbo alla quiete pubblica per le persone in transito, in zona vietata”. I militari hanno agito dopo diverse segnalazioni dei residenti della zona. I genitori dovranno pagare la multa di 50 euro, che potrebbe diventare di 500 se non pagata entro 60 giorni. È il regolamento di polizia e sicurezza urbana del Comune di Venezia, introdotto nel 2019, che vieta di giocare a pallone in campi e campielli della città. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: ragazzini - portati
Imprigionati dalla piena. Tre ragazzini e il padre portati in salvo dal torrente
PALERMO: ANCORA UN'AGGRESSIONE AI DANNI DI UN'AUTISTA AMAT Alcuni ragazzini hanno circondato, aggredito e anche sputato in faccia all’autista dell’autobus dell’Amat che stava rientrando in rimessa a Palermo. Il gruppetto ha forzato le porte di in - facebook.com Vai su Facebook
Ragazzini portati in caserma e multati per aver giocato a pallone a Murano; Giocano a calcio in un campo: quattordici famiglie multate per colpa dei figli. L'attacco del consigliere: «Borseggiatori? Spacciatori? No; Quei bambini multati perché giocavano a pallone.
Ragazzini multati perché giocavano a pallone in piazza: i genitori dovranno pagare una multa da 50 euro - I Carabinieri hanno convocato i genitori di 14 adolescenti sorpresi a giocare in piazza. ilfattoquotidiano.it scrive
Murano (Venezia) ragazzini giocano col pallone: multa e genitori chiamati dai carabinieri - Un gruppo di quattordici ragazzi, di età compresa tra i dieci e i tredici anni, è stato multato a Murano per aver giocato a calcio in un’area pubblica non autorizzata. Come scrive lavocedivenezia.it