ragazzini portati in caserma e multati per aver giocato a pallone a murano

Portati in caserma, identificati e multati per aver giocato a pallone in una piazza nell’isola veneziana di Murano. L’episodio risale al 12 settembre scorso e i ragazzi, tra i 12 e 13 anni, sono stati multati perché si divertivano “creando disturbo alla quiete pubblica per le persone in transito, in zona vietata”. I militari hanno agito dopo diverse segnalazioni dei residenti della zona. I genitori dovranno pagare la multa di 50 euro, che potrebbe diventare di 500 se non pagata entro 60 giorni. È il regolamento di polizia e sicurezza urbana del Comune di Venezia, introdotto nel 2019, che vieta di giocare a pallone in campi e campielli della città. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

