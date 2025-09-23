Ragazzini multati perché giocavano a pallone in piazza | i genitori dovranno pagare una multa da 50 euro

Giocare a pallone in piazza? Non si può. I genitori di 14 ragazzini tra i 12 e i 13 anni sono stati convocati in caserma dai Carabinieri dell’isola veneziana di Murano che hanno notificato loro verbali e multe per aver giocato a pallone in gruppo, in un campo. Ai genitori non rimane altro che pagare una multa da 50 euro (il doppio dell’importo minimo, il massimo è di 500 euro) entro 60 giorni. L’episodio risale al 12 settembre scorso e i ragazzi sono stati multati perché giocavano “creando disturbo alla quiete pubblica per le persone in transito, in zona vietata”. I militari hanno agito perché indotti da alcune segnalazioni di residenti della zona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

