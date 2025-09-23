Ragazzini multati perché giocavano a pallone in piazza | i genitori dovranno pagare una multa da 50 euro
Giocare a pallone in piazza? Non si può. I genitori di 14 ragazzini tra i 12 e i 13 anni sono stati convocati in caserma dai Carabinieri dell’isola veneziana di Murano che hanno notificato loro verbali e multe per aver giocato a pallone in gruppo, in un campo. Ai genitori non rimane altro che pagare una multa da 50 euro (il doppio dell’importo minimo, il massimo è di 500 euro) entro 60 giorni. L’episodio risale al 12 settembre scorso e i ragazzi sono stati multati perché giocavano “creando disturbo alla quiete pubblica per le persone in transito, in zona vietata”. I militari hanno agito perché indotti da alcune segnalazioni di residenti della zona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: ragazzini - multati
Venezia, ragazzini giocano a palla: genitori multati
Ragazzini 12enni multati perché giocano in piazza a Murano: la storia finisce sui giornali internazionali
Partita di calcio in «campo» a Murano, multati quattordici ragazzini. Don Roberto Donadoni: «Finché ci sono bambini che giocano nei campi, allora Venezia è viva»
I genitori dei 14 ragazzini multati per aver giocato a calcio si mobilitano. Il parroco: «Troppe lamentele, e poi parliamo di spopolamento» - facebook.com Vai su Facebook
Venezia, 14 ragazzini giocano a calcio e vengono multati: «L'area è vietata». «Tra borseggiatori e spacciatori è questa la priorità?» - X Vai su X
Ragazzini multati perché giocavano a pallone in piazza: i genitori dovranno pagare una multa da 50 euro - I Carabinieri hanno convocato i genitori di 14 adolescenti sorpresi a giocare in piazza. Si legge su ilfattoquotidiano.it
Murano, ragazzini multati per una partita di calcio: la vicenda finisce sui giornali inglesi - A Murano, a Venezia, 14 ragazzini di 12 e 13 anni sono stati multati mentre giocavano a calcio in piazza. Scrive msn.com