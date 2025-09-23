Ragazze travolte e uccise nel Lecchese l' amica sopravvissuta | Vivrò per voi sarete sempre nel mio cuore | Illesa perché camminava dietro e smanettava con il telefonino

Chiara Consonni, 20 anni, "è sotto shock. Le ha viste a terra davanti ai suoi occhi ed è chiaro che si sente una miracolata", ha raccontato ancora la madre della giovane.

Lecco: le due ragazze erano a piedi, dirette alla festa del paese, quando sono state travolte

Andavano alla festa del paese a Brivio, due ragazze di 21 anni travolte e uccise. L'autista positivo al narcotest - Erano uscite per trascorrere la serata a Brivio, un paese della Brianza lecchese al confine con la provincia di Bergamo, dove era in programma una delle feste paesane più sentite del territorio in ... Si legge su ansa.it

Ragazze travolte e uccise, arrestato Krzystof Jan Lewandowskil: chi è il 35enne. Il papà di Giorgia Cagliani: «Non lo odio» - Si chiama Krzystof Jan Lewandowskil l'uomo che lo scorso 20 settembre ha travolto e ucciso sul colpo due amiche di 21 anni – Giorgia Cagliani e Milena Marangon – sulla ... Secondo leggo.it