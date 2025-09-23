Bomporto (Modena), 23 settembre 2025 – “ Le aggressioni a un gruppo di ragazze, sabato 20 settembre alla festa del Lambrusco a Bomporto sono state esplicitamente fasciste, sessiste e omofobe ”. A parlare attraverso il gruppo antiviolenza di Sorbara sono le vittime della vile aggressione a sfondo omofobo avvenuta sabato sera. In una lettera testimonianza il gruppo di giovani riferisce di essere stato aggredito prima verbalmente, con pesanti insulti omofobi, e poi fisicamente da quattro uomini. Quel che ora chiedono è un aiuto per identificare i responsabili. Tutto è avvenuto dopo il concerto, quando “il gruppo di uomini avrebbe usato come pretesto per iniziare l'aggressione il coro antifascista e di solidarietà con la Palestina intonato dalle ragazze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ragazze picchiate dopo il concerto, la denuncia: “Aggressioni fasciste, sessiste e omofobe”