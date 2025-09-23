Ragazza di 16 anni esce per andare a scuola e scompare | appello per ritrovare Cristiana

È uscita da casa per andare a scuola ed è sparita. Cristiana, giovane 16enne di Tor Bella Monaca, sparita nel nulla da una settimana. A lanciare l'appello dei genitori dell'adolscente romana la trasmissione Chi l'ha visto?Cristiana scomparsa da Tor Bella MonacaResidente nel quartiere della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: ragazza - anni

Ragazza modenese di 19 anni muore mentre fa il bagno in Puglia

Ragazza di 18 anni scompare dalla struttura turistica dove faceva una stage: «Aiutateci a ritrovarla»

Garlasco ricorda Chiara Poggi: messa in memoria 18 anni dopo. “Quella ragazza ha avuto giustizia?”

Una ragazza di vent'anni è stata investita ieri sera a Napoli: è accaduto nei pressi di piazza Trieste e Trento. Sul posto, polizia di Stato e soccorritori del 118 per le cure del caso. Tante le persone che si sono fermate ad assistere ai soccorsi. - facebook.com Vai su Facebook

Beatrice Venezi è il nuovo direttore musicale della Fenice. Dopo 11 anni di nulla una donna al timone - X Vai su X

Ragazza di 16 anni esce per andare a scuola e scompare: appello per ritrovare Cristiana; Pestato a sangue per un saluto ad una ragazza: sfiorata la tragedia; Auto con 4 ragazzi esce di strada e si ribalta: un 17enne trasferito in ospedale con l'elicottero, è gravissimo.

Ragazza di 16 anni esce per andare a scuola e scompare: appello per ritrovare Cristiana - L'appello dei familiari della giovane di Tor Bella Monaca a Chi l'ha visto. Come scrive romatoday.it

Tor Bella Monaca, Cristiana - 16 anni - scomparsa da metà settembre da Tor Bella Monaca. Capelli rossi, piercing sul naso, zainetto con le ciliegie - Mobilitazione nel quartiere e in tutta Roma per ritrovare la ragazza che la mattina del 16 settembre è uscita di casa per andare a scuola ma non è mai arrivata. roma.corriere.it scrive