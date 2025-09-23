Ragazza apre la portiera e si getta in strada da un' auto in corsa

Today.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata soccorsa da un elicottero decollato da Brescia la ragazza di circa 20 anni che nel pomeriggio di lunedì 22 settembre si è gettata da un'auto in corsa, probabilmente per tentare di togliersi la vita. Si è così sfiorata la tragedia sulla strada provinciale 1, nel territorio di Asola, comune. 🔗 Leggi su Today.it

