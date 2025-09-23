Raffica di falsi rilanci all' asta giudiziaria per evitare che l' immobile fosse venduto condannata la proprietaria

Una raffica di falsi rilanci all'asta giudiziaria hanno mandato a monte per cinque volte la procedura e sono costati una condanna alla proprietaria dell'immobile che, avvalendosi di due conoscenti, era riuscita a bloccare la vendita per cinque anni. La vicenda inizia nel 2017 quando, per la prima. 🔗 Leggi su Riminitoday.it