Raffica di falsi rilanci all' asta giudiziaria per evitare che l' immobile fosse venduto condannata la proprietaria

Riminitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una raffica di falsi rilanci all'asta giudiziaria hanno mandato a monte per cinque volte la procedura e sono costati una condanna alla proprietaria dell'immobile che, avvalendosi di due conoscenti, era riuscita a bloccare la vendita per cinque anni. La vicenda inizia nel 2017 quando, per la prima. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: raffica - falsi

