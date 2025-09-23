Raffadali domenica ai Piliceddi per salvare l’antica brivatura

Un pomeriggio dedicato alla riscoperta e alla tutela di un antico simbolo della civiltà contadina. Domenica 28 settembre si terrà a Raffadali una giornata di pulizia e valorizzazione della “brivatura” dei Piliceddi, un bevaio rurale risalente al Cinquecento, ancora oggi alimentato da una sorgente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Raffadali, domenica ai Piliceddi per salvare l’antica “brivatura”.

