Raffadali domenica ai Piliceddi per salvare l’antica brivatura
Un pomeriggio dedicato alla riscoperta e alla tutela di un antico simbolo della civiltà contadina. Domenica 28 settembre si terrà a Raffadali una giornata di pulizia e valorizzazione della “brivatura” dei Piliceddi, un bevaio rurale risalente al Cinquecento, ancora oggi alimentato da una sorgente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: raffadali - domenica
*****ULTIMISSIMI 2 POSTI***** RAFFADALI e il suo FASTUCA FEST 2025! 9ª Festa del Pistacchio di Raffadali D.O.P. Torna l’evento più atteso dedicato al pistacchio! "New Entry 2025" per BusEventiSicilia. _______Domenica 21 Settembre 2025______ Gu - facebook.com Vai su Facebook
Raffadali, domenica ai Piliceddi per salvare l’antica “brivatura”.