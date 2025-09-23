Rafa Nadal costretto a fare un post | Sono video falsi è qualcuno che mi somiglia e parla come me

Rafa Nadal è stato costretto a pubblicare un messaggio su X per smentire che sia effettivamente lui il protagonista di alcuni video che circolano per promuovere degli investimenti: "Sono falsi, creati con l'intelligenza artificiale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

