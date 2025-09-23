raddoppio dei binari si cambia tunnel al posto del cavalcavia verso la frazione roggione

PIZZIGHETTONE (Cremona) Un incontro con la popolazione, con il comitato promotore della variante al tracciato del raddoppio ferroviario nel Comune di Pizzighettone. Lo aveva chiesto il Consiglio comunale il 28 agosto scorso ai vertici di Rfi e nei giorni scorsi ha risposto direttamente il commissario straordinario per l’opera, Chiara De Gregorio. Il commissario al sindaco Luca Moggi ha confermato la disponibilità a partecipare ad un incontro, a cui dovranno però essere presenti anche i referenti istituzionali di ministero delle Infrastrutture e trasporti e di Regione Lombardia. Nel documento il commissario comunica due importanti novità, ovvero la sostituzione del cavalcavia previsto, al passaggio a livello di Roggione, con la realizzazione di un sottopasso e il contenimento del fianco idraulico e l’ottimizzazione delle strutture del ponte sul fiume Adda che consentiranno di ridurre di 80 centimentri circa l’altezza del nuovo piano del ferro rispetto a quello del Pfte (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

