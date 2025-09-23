Raddoppio dei binari si cambia Tunnel al posto del cavalcavia verso la frazione Roggione
PIZZIGHETTONE (Cremona) Un incontro con la popolazione, con il comitato promotore della variante al tracciato del raddoppio ferroviario nel Comune di Pizzighettone. Lo aveva chiesto il Consiglio comunale il 28 agosto scorso ai vertici di Rfi e nei giorni scorsi ha risposto direttamente il commissario straordinario per l’opera, Chiara De Gregorio. Il commissario al sindaco Luca Moggi ha confermato la disponibilità a partecipare ad un incontro, a cui dovranno però essere presenti anche i referenti istituzionali di ministero delle Infrastrutture e trasporti e di Regione Lombardia. Nel documento il commissario comunica due importanti novità, ovvero la sostituzione del cavalcavia previsto, al passaggio a livello di Roggione, con la realizzazione di un sottopasso e il contenimento del fianco idraulico e l’ottimizzazione delle strutture del ponte sul fiume Adda che consentiranno di ridurre di 80 centimentri circa l’altezza del nuovo piano del ferro rispetto a quello del Pfte (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: raddoppio - binari
Treni, linea Pistoia-Montecatini: raddoppio binari pronto a settembre
Finalmente ci siamo, il raddoppio è completato! Dal prossimo lunedì 15 settembre riaprirà la linea Pistoia–Montecatini Terme, più veloce e moderna. Una nuova galleria a Serravalle a doppio binario, con più treni sulla linea e collegamenti rapidi per chi studia, - facebook.com Vai su Facebook
Raddoppio ferroviario Pistoia-Montecatini, ecco la nuova linea - X Vai su X
Raddoppio dei binari, si cambia. Tunnel al posto del cavalcavia verso la frazione Roggione; Completato al rustico il tunnel ferroviario di Rastatt; Infiltrazioni nel nuovo sottopasso di via Nino Dall’Oro, pedoni dirottati nel tunnel ciclabile.
Raddoppio dei binari, si cambia. Tunnel al posto del cavalcavia verso la frazione Roggione - PIZZIGHETTONE (Cremona)Un incontro con la popolazione, con il comitato promotore della variante al tracciato del raddoppio ferroviario nel Comune di Pizzighettone. Come scrive ilgiorno.it
Tunnel ferroviario del Gottardo, è già ora di cambiare i binari - Aperto nel 2016, la galleria ferroviaria di base del San Gottardo richiede interventi di manutenzione straordinaria. Segnala trasportoeuropa.it