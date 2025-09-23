Raccolta funghi in Emilia-Romagna | tutto su regole permessi giorni e orari
Bologna, 23 settembre 2025 - È arrivato l’ autunno ed ecco che la raccolta di funghi si intensifica. Un’attività appassionante, ma che richiede attenzione e responsabilità sia per la propria salute, sia per il rispetto dell’ambiente. Su ‘Senza Ricetta’ (LepidaTv) i protagonisti sono proprio i funghi. L’ispettore micologo del Servizio sanitario regionale, Silvio Cantori, spiega le regole e le buone pratiche per la raccolta in Emilia Romagna. Ecco cosa sapere. Chi può raccogliere i funghi?. Quando si può raccogliere i funghi?. Come raccogliere correttamente i funghi. Quali funghi si possono raccogliere?. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
