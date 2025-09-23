Raccolta funghi 2025 consigli e precauzioni per evitare intossicazioni
FIRENZE – Nel 2024, l’ Ispettorato micologico dell’Asl Toscana Centro ha gestito 32 richieste di consulenza per sospette intossicazioni da funghi, confermandone 22. La maggior parte degli episodi si è verificata tra febbraio e ottobre, con un picco a settembre. I funghi erano quasi sempre raccolti dai diretti interessati, mentre in due casi provenivano da donazioni. La maggioranza dei consumi è avvenuta in abitazioni private. La specie più spesso responsabile dei sintomi è stata l’ Omphalotus olearius. Il dato complessivo conferma un trend in calo rispetto agli anni precedenti: 35 intossicazioni nel 2023 e 78 nel 2022. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: raccolta - funghi
Raccolta dei funghi in sicurezza: al via l'attività dell'ispettorato micologico di Ats della montagna
Al via la raccolta funghi: ecco le regole da rispettare. E c’è una novità
Raccolta funghi, il 2025 è l’annata migliore: le regioni più ricche
È arrivato l'autunno e chi da qualche giorno esce e "va per funghi" ci assicura che la stagione è davvero eccezionale. Chi è appassionato di raccolta funghi sa bene che il miglior compagno per le uscite è un coltello da funghi di alta qualità. I modelli di nos - facebook.com Vai su Facebook
Raccolta funghi 2025-2026: come controllarli con la Usl 2. Orari e sedi operative - X Vai su X
Raccolta funghi in Emilia-Romagna: tutto su regole, permessi, giorni e orari; I consigli per raccogliere funghi in sicurezza; Intossicazioni da funghi in Toscana.
I pericoli della raccolta funghi, l’Asl mette in guardia sulle specie più insidiose. Quali sono e come riconoscerle - Alcune indicazioni per distinguere le specie che si confondono con quelle più comuni. Riporta lanazione.it
I consigli per raccogliere funghi in sicurezza - Ma non mancano i pericoli: calzature idonee per i pendii e uno sguardo al meteo possono aiutare ... Scrive rainews.it