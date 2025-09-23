Raccolta funghi 2025 consigli e precauzioni per evitare intossicazioni

FIRENZE – Nel 2024, l’ Ispettorato micologico dell’Asl Toscana Centro ha gestito 32 richieste di consulenza per sospette intossicazioni da funghi, confermandone 22. La maggior parte degli episodi si è verificata tra febbraio e ottobre, con un picco a settembre. I funghi erano quasi sempre raccolti dai diretti interessati, mentre in due casi provenivano da donazioni. La maggioranza dei consumi è avvenuta in abitazioni private. La specie più spesso responsabile dei sintomi è stata l’ Omphalotus olearius. Il dato complessivo conferma un trend in calo rispetto agli anni precedenti: 35 intossicazioni nel 2023 e 78 nel 2022. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it