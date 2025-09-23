Rabiot incontrerà i tifosi giovedì 25 settembre Ecco luogo e orario

Pianetamilan.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adrien Rabiot, il nuovo centrocampista del Milan incontrerà i tifosi giovedì 25 settembre. Ecco luogo e orario dell'appuntamento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

